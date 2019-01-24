Минздрав предупреждает: табак исчезнет с российских прилавков через 30 лет

Новости 26.12.2018 19:49 37

Министерство здравоохранения РФ разработало проект концепции госполитики противодействия потреблению табака на период с 2019 по 2030 годы. Согласно документу, министерство планирует полностью запретить продажу табака после 2050 года, сообщили «РИА-Новости».

Основная цель проекта – постепенно снизить употребление табачных изделий. В 2016 году более 40 млн россиян имело эту пагубную привычку. Ведомство считает, что к 2040-2050 году число курильщиков должно сократиться до пяти процентов. Это позволит прекратить продажу табачных изделий.

При такой политике государству не придется тратиться на выявление и лечение заболеваний, вызванных потреблением табака, а также на различные социальные выплаты из-за этих болезней.