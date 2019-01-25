Максим Савинцев досрочно вышел на свободу из томской колонии

Новости 26.12.2018 20:10 50

Сын бывшего мэра Барнаула Игоря Савинцева Максим досрочно вышел из ФКУ ИК-3 УФСИН России по Томской области. Это произошло еще в октябре 2018 года, сообщают источники «ПолитСибРу». Срок его заключения истекал в конце января 2019 года.

Осуждённый в ноябре 2016 года по делу УК «Доверие» Максим Савинцев изначально отбывал наказание в исправительной колонии № 5 Рубцовска. Однако в сентябре 2017 года Савинцев-младший был этапирован в исправительную колонию № 3 Томской области. Учреждение находится непосредственно в Томске по адресу: улица Демьяна Бедного 18/2. Это колония общего режима, рассчитанная на 1558 мест.

Еще в августе 2018 года Максим Савинцев подал ходатайство на УДО. Это стало возможным благодаря закону о новой схеме зачета дней в СИЗО в срок наказания. Согласно документу, 1 день содержания под стражей приравнивался к 1,5 дням в колонии общего режима и 2 дням в колонии-поселении.

Что касается Максима Савинцева, то под стражей он провел около двух лет. При перерасчете это дало примерно три года по новым правилам. Таким образом, оказалось соблюдено главное условие выхода по УДО – отбытие более половины наказания. При этом немаловажным условием является и характеристика заключенного от администрации учреждения, где он отбывает наказание. В конечном счете решение по УДО принимает суд.

Между тем в УФСИН России по Томской области отказались комментировать информацию, связанную с местонахождением Максима Савинцева, сославшись на закон о персональных данных.

Напомним, Максим Савинцев был признан виновным в мошенничестве, присвоении и растрате. Сына экс-мэра обвинили в том, что он выкупил по заниженной цене акции муниципальной УК «Доверие», чем нанёс ущерб бюджету Барнаула.

Суд первой инстанции назначил ему 6 лет колонии, но затем краевой суд смягчил срок до 5 лет.

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