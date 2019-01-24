Горнолыжные курорты на Алтае вошли в топ самых дешевых

Новости 26.12.2018 21:25 49

Горнолыжные курорты в Республике Алтай, Алтайском крае и Кемеровской области вошли в рейтинг горнолыжных курортов с самым дешевым жильем. По версии 2ГИС, курорт «Шерегеш» (Кемеровская область) занял первую строчку по стоимости проживания в хостеле, сообщает «NGS.RU».

Всего было проанализировано 11 российских горнолыжных курортов. В окрестностях «Шерегеша» (Кемеровская область) средняя цена койко-места в хостеле составляет 490 рублей в сутки. Это самая минимальная цена среди российских курортов.

«Семинский перевал» (Республика Алтай) занял первую позицию в рейтинге по среднему чеку на проживание в гостиницах (1270 рублей в сутки). Специалисты объяснили низкую стоимость тем, что на перевале мало инфраструктуры. Алтайский курорт в Белокурихе «Благодать» в этом же рейтинге на четвертом месте (2790 рублей в сутки), «Шерегеш» - на шестом (2830 рублей в сутки). А самые дорогостоящие места проживания находятся на курортах «Газпром» в Краснодарском крае (в среднем, 5330 рублей за сутки), «Свияжские холмы» (5130 рублей) в Татарстане и «Роза Хутор» в Краснодарском крае (3250 рублей).

Кемеровский горнолыжный курорт «Шерегеш» по праву считается лидером по развитию инфраструктуры. На курорте насчитали самое большое количество бань - не менее 60. Также там достаточно много пунктов проката снаряжения – около 40. Курорт работает с 17 ноября.