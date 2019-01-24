Скандал с «Жемчужной рекой» подкосил туристический рынок Алтайского края

Новости 26.12.2018 21:50 50

Российский рынок туризма в 2018 году потрясла неприятная история с туроператором «Жемчужная река». В Алтайском крае тоже сложилась ситуация, какой не было долгие годы. Этот вопрос обсудили 26 декабря на пресс-конференции Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ).

Впервые за несколько лет в регионе проданы не все новогодние туры, даже несмотря на скидки, рассказала президент АРАТ Елена Красулина. Однако о глобальном падении речь не идет, заполненность самолетов составляет 80-85%.

«Ситуация с «Жемчужной рекой» очень сильно подкосила рынок. Даже на сегодняшний день есть нераспроданные новогодние туры. Такого не было больше 5 лет. Даже во времена кризиса 2014 года все новогодние путевки были проданы еще в начале декабря. Сейчас мы имеем свободные места практически по всем юго-восточным направлениям», - рассказала Красулина.

Среди причин называют то, что все деньги канули в «Жемчужную реку».

Интересно, что когда «Жемужная река» еще только заходила в Алтайский край, у нее уже была негативная репутация, но жители все равно покупали и даже требовали продавать им путевки на Хайнань. В итоге из-за проблем туроператора пострадали более пяти десятков алтайских путешественников. Точное число пострадавших до сих пор определить невозможно. Местные турагенства объединились, оставшись один на один с проблемой – необходимо было вычислить пострадавших и помочь им. Никаких данных от «Жемчужной реки», аэропорта и Турпомощи получить не удалось, рассказывает директор «Белокуриха-Трэвл» Наталья Старикова.

«Мы кинули клич по всему Сибирскому региону, не только по Алтайскому краю, потому что мы были заинтересованы в том, чтобы «скомплектовать» всех наших сибирских туристов вместе и отправить на родину. Очень много агентств откликнулось, большое спасибо всем, без общих усилий этого бы не получилось. Путаница была вообще во всем», - отметила она.

Сейчас главный вопрос, что делать тем, кто купил путевки у горе-туроператора и уже не попадет на отдых. Есть три варианта, но в АРАТ предупреждают, выбирать нужно очень вдумчиво.

Так, первый вариант, который предлагают сейчас – перенос поездки на другой период. Однако, как отметила вице-президент АРАТ Наталья Гордеева, вероятно, может быть создано новое юридическое лицо-преемник «Жемчужной реки», которых уже было несколько и ничем хорошим, как стало ясно, это не заканчивается.

Другой вариант – возврат денежных средств, который проходит очень долго, «крайне неохотно» и вообще находится под вопросом на данный момент.

Самый правильный вариант, советует Гордеева, соблюсти досудебный порядок споров: обратиться в турагенство, где покупалась путевка, и написать заявление о расторжении договора в связи с неисполнением туроператором обязательств, направить в письменном виде туроператору претензию с требованием возврата денежных средств, после чего собрать пакет документов для страховой компании. Будет нужен договор с турагенством, платежные документы в подтверждение покупки путевки (как от туриста, так и от агенства), персональные данные и банковские реквизиты для перевода средств компенсации.

«Судебный порядок тоже никто не отменял. После прохождения 10-дневного срока ответа на претензию, клиент имеет право обратиться в суд», - добавила спикер.

Напомним, 20 декабря в Барнаул прибыли все туристы, которые не могли вылететь из Китая из-за финансовых проблем туроператора. Из Поднебесной 40 алтайских туристов доставили в Москву, Красноярск и Челябинск, а затем направили в Барнаул. Части путешественников туристические агентства оплатили билеты до столицы региона. 12 декабря «Ростуризм» исключил из Единого федерального реестра туроператоров два юрлица, работавших под брендом туроператора «Жемчужная Река», — ООО «Тревел Дизайнерс» и «Геркулес Трэвел».