Алтайские школьники успешно справились с «мечтой и реальностью»

Новости 26.12.2018 22:15 43

В декабре школьники Алтайского края успешно написали итоговые сочинения, которые являлись допуском к ЕГЭ. Большинство школьников размышляли на тему «Мечты и реальности», сообщили в пресс-службе регионального министерства науки и образования.

В Алтайском крае итоговое сочинение писали более 12 тыс. учеников. Из них только 2% не получили «зачёт». Самыми популярными темами сочинения в этом году стали «Мечта и реальность» (31%), «Доброта и жестокость» (25%), «Месть и великодушие» (21%).

Участниками итогового изложения стали 322 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них 293 выполнили работу успешно.

Те ученики, которые не справились с заданием или отсутствовали на итоговом сочинении (изложении) по уважительной причине, смогут написать его в дополнительные дни 6 февраля и 8 мая 2019 года.