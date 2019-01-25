ВТБ финансирует Усть-Калманский маслосырзавод в Барнауле

Новости 19.01.2019 2:30 137

Банк ВТБ предоставил кредит одному из ведущих производителей молочной продукции в Алтайском крае - ООО «Усть-Калманский маслосырзавод» - в размере 30 млн рублей сроком на пять лет. Из них заемные средства в размере 18 млн рублей компания получила под поручительство Алтайского фонда МСП.

Алтайское предприятие намерено провести реконструкцию производственных площадей и техническую модернизацию завода. Открытие нового цеха планируется во втором квартале 2019 года.

«С Усть-Калманским заводом мы сотрудничаем уже несколько лет. За это время предприятие достигло двукратного роста объемов производства, а его продукция стала известна далеко за пределами Сибири. Очередная сделка позволит поддержать развитие производственных мощностей одного из лидеров отрасли», - отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и республике Алтай Сергей Никулин.

Директор ООО «Усть-Калманский маслосырзавод» Наталья Бабушкина добавила: «Обновляя производство при поддержке нашего постоянного финансового партнера - банка ВТБ - мы планируем повысить объемы переработки молока до 380 тонн в сутки, на 20% расширить предлагаемый ассортимент продукции, по показателю выручки ожидаем рост около 80% и намерены выйти на двукратное увеличение чистой прибыли по отношению к текущим значениям».

Справка:

«Усть-Калманский маслосырзавод» работает на рынке с 1927 года. Завод перерабатывает более 44 тыс. тонн сырого молока ежегодно (или 120 тонн в сутки). В ассортименте предприятия насчитывается более 50 видов молочной продукции, которая представлена в розничных магазинах и крупнейших торговых сетях в различных регионах России.

Алтайский фонд МСП - некоммерческая организация, созданная правительством Алтайского края с целью развития кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2018 году под поручительства центра предоставлено гарантий на сумму 302,4 млн рублей 45 субъектам МСП, позволивших привлечь кредитные ресурсы на сумму 759,5 млн рублей. Партнерами фонда являются 15 кредитных учреждений. Гарантийный капитал фонда в размере 683,3 млн рублей обеспечивает общий лимит условных обязательств на сумму свыше 3 млрд рублей.