Дивизия в ЗАТО Сибирский заняла четвертое место среди ракетных соединений РВСН

Новости 26.12.2018 22:50 42

17 декабря Ракетным войскам стратегического назначения исполнилось 59 лет. Ракетная дивизия в ЗАТО Сибирский по итогам 2018 года заняла первое место в Омском ракетном объединении и четвертое – среди ракетных соединений РВСН. Совместной работе муниципалитета, командования и жителей города в этом году лично командующим Ракетными войсками генерал-полковником Сергеем Каракаевым и Военным Советом РВСН в пятый раз дана очень высокая оценка и вручен переходящий вымпел как лучшему ЗАТО Ракетных войск.

Более 37 лет ракетчики на алтайской земле достойно несут боевое дежурство и защищают государственные интересы России. 15 декабря в 12:00 в киноконцертном зале «Дома культуры «Кристалл» состоялось торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню РВСН и дню образования Краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского ракетной дивизии. Грамотами администрации ЗАТО Сибирский и ценными подарками были награждены три военнослужащих и один гражданский специалист дивизии. Большой группе военнослужащих, гражданского персонала и ветеранов ракетной дивизии в этот праздничный день вручены ценные подарки администрации ЗАТО Сибирский.