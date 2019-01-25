Готовность номер один. Как выглядит «карлинское» общежитие для работников культуры

Новости 25.01.2019 14:43 579

В этом году в Барнауле сдадут дом для работников культуры. Его начали строить в конце 2017 года на улице Сизова, 24 по инициативе бывшего губернатора Александра Карлина. 25 января на месте побывали специалисты единого стройзаказчика Алтайского края и министр культуры края Елена Безрукова.

На данный момент на 17-этажном объекте завершаются работы, ведется внутренняя отделка помещений, а также зимние виды работ по благоустройству прилегающей территории.

В доме 126 квартир, которые по квотам распределят между учреждениями культуры Барнаула, преимущественно театрально-концертных учреждений. Всего здесь запланированы 31 однокомнатная, 63 двухкомнатных и 32 трехкомнатных квартиры.

Фотокор Анна Меньшикова сделала несколько снимков из готовящейся к сдаче высотки.