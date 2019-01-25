В этом году в Барнауле сдадут дом для работников культуры. Его начали строить в конце 2017 года на улице Сизова, 24 по инициативе бывшего губернатора Александра Карлина. 25 января на месте побывали специалисты единого стройзаказчика Алтайского края и министр культуры края Елена Безрукова.
На данный момент на 17-этажном объекте завершаются работы, ведется внутренняя отделка помещений, а также зимние виды работ по благоустройству прилегающей территории.
В доме 126 квартир, которые по квотам распределят между учреждениями культуры Барнаула, преимущественно театрально-концертных учреждений. Всего здесь запланированы 31 однокомнатная, 63 двухкомнатных и 32 трехкомнатных квартиры.
Фотокор Анна Меньшикова сделала несколько снимков из готовящейся к сдаче высотки.