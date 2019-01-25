Нет пророка в своем отечестве: пилотный алтайский мусоросортировщик отправится в Кузбасс

Новости 25.01.2019 15:05 315

Депутаты АКЗС накануне посетили производственную площадку барнаульской компании «СиСорт», которая занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов.

В ходе встречи обсуждалось возможное внедрение мусоросортировочных установок при переработке твердых коммунальных отходов в регионе. Пока конкретных договоренностей достигнуто не было. Между тем еще в прошлом году в линейке компании «СиСорт» появился аппарат "ЭкоСорт", предназначенный для сортировки мусора (рециклинга). Особенностью данного оборудования является гиперспектральная камера (представляет собой набор сенсоров, каждый из которых "чувствует" свою часть спектра), способная различать 250 цветов, и мощный математический аппарат. Вместе они позволяют определить составы сортируемых материалов — отличить друг от друга разные типы пластиков, разные типы дерева и т.д.

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Агрегат состоит из двух основных частей — конвейера и системы анализа. Мусор подается на разгонный конвейер с внешнего транспортера. В конце ленты инфракрасная камера анализирует, из какого материала состоят проходящие отходы. «СиСорт» инвестировал в разработку почти 15 мнл рублей.

Как ранее отмечал директор компании Максим Савинков, по вопросу обращения с твердыми бытовыми отходами Россия находится где-то на уровне 1990-х годов. «Сейчас мусор сортируется вручную, но это неэффективно. Аппарат определяет, какие в мусоре находятся составляющие (например, бумага или пластик) с помощью инфракрасного спектра, и сортирует», - рассказал Савинков.

Предполагается, что именно «ЭкоСорт» станет «сердцем» мусороперерабатывающих заводов в России. Его опытный образец уже собран. В феврале 2019 года его планируется отправить на мусороперерабатывающий завод в Кемеровской области для опытной эксплуатации в реальных условиях.

В программе управления «ЭкоСортом» заранее устанавливается, какой тип отходов сортируется. Аппарат может различать около 40 видов мусора. За час аппарат способен отсортировать 4 тонны пластиковых бутылок. Это примерно дневной объём такого вида мусора для барнаульского полигона ТБО. Если говорить о других видах отходов, то производительность самых мощных «Экосортов» составит 30 тонн в час.

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Компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов (60% всего российского рынка), входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. Компания производит также промышленную мебель и вертикальные и горизонтальные конвейеры.