Пакет нужен? Максим Герасимюк устроился к Александру Ракшину

Новости 26.12.2018 23:30 41

Бывший начальник управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Максим Герасимюк устроился в компанию «Мария-Ра». Некоторое время после смены правительства он работал в статусе и.о., но продлевать контракт с ним не стали. На смену ему пришел Евгений Нечепуренко.

Максим Герасимюк указал в своем профиле в Facebook, что с 20 декабря он работает руководителем службы корпоративных коммуникаций «Мария-Ра».

Максим Герасимюк родился 10 декабря 1973 года в Барнауле. В 1996 году он окончил Алтайский государственный университет по специальности «Журналистика». Долгое время работал в ИД «Алтапресс». Женат, двое детей.

В 2013 году его назначили заместителем начальника управления Алтайского края по печати и информации. С октября 2016 года по ноябрь 2018 года работал начальником управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края.