В мэрии Рубцовска обсудили профилактику и борьбу со СПИДом

Новости 27.12.2018 2:50 39

24 декабря в администрации Рубцовска состоялось плановое заседание межведомственной комиссии по профилактике и борьбе со СПИДом. В ходе заседания комиссии заслушан вопрос «Об эпидемиологической ситуации по распространению ВИЧ/СПИДа на территории Рубцовска»; обсуждались итоги работы по исполнению Межведомственного соглашения по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Алтайском крае на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

В целом, работа в 2018 году в рамках межведомственного взаимодействия по достижению целевых показателей Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Алтайском крае на период до 2020 года и дальнейшую перспективу в Рубцовске признана удовлетворительной. Комиссия, с учетом эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции (увеличение новых случаев заболевания среди работающего населения в возрастных группах от 30 и старше лет), приняла решение активизировать профилактическую работу с данной целевой группой.

Совету директоров при главе города рекомендовано заслушать информацию об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции, для принятия мер по профилактике данного заболевания на предприятиях и в организациях города.