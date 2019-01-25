Алтайские туристы не изменяют азиатским направлениям

Новости 27.12.2018 1:00 65

Направления, по которым любят летать на отдых жители Алтайского края, не меняются год от года. Эксперты говорят, топ стран обусловлен близкому к юго-востоку Азии расположению региона и недорогими путевками.

Так, в этом году предпочтения алтайских туристов остались неизменными. Жители края для отдыха выбирают Тайланд, Вьетнам, ОАЭ и Индию, рассказала на пресс-конференции президент Алтайской ассоциации туризма Елена Красулина.

«Из новых направлений можно сказать, что не появилось ничего. Из экскурсионных направлений – Чехия и на базе чешских перевозок существует масса экскурсионных туров, совмещающих несколько европейских стран», - отметила Елена Красулина.

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Самые популярные направления из Барнаула – Паттайа, Пхукет, Вьетнам. Новых пока не намечается.

Эксперты отметили, что путевки сейчас со скидками выходят недорого и желающих уехать на Новый год заграницу много, однако туры проданы не все, что наблюдается впервые за 5 лет.

Вспомним, что в 2015 году также отмечали падение спроса бронирование новогодних туров. Тогда это было связано с высоким курсом валют, что наверняка повторяется и сейчас.

Ранее «Политсибру» поинтересовался, как скажутся нынешние скачки валют на туристическом рынке. По мнению вице-президента алтайской региональной ассоциации туризма Натальи Гордеевой, туристическая сфера гибкая и неожиданностью такие скачки не являются, но на стоимости путевок так или иначе сказываются.