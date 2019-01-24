Бийская прокуратура настаивает на лишении 17 депутатов гордумы их мандатов

Новости 27.12.2018 0:35 87

Большая часть депутатов Бийской городской Думы могут лишиться своих мандатов. Как и в случае с барнаульскими депутатами, народных избранников уличили в предоставлении неполных и недостоверных сведений о своих доходах и теперь ведомство настаивает на наказании, сообщил «Бийский рабочий».

Нарушения в декларациях 17 из 30 депутатов гордумы были выявлены в ходе прокурорской проверки. Прокуратура направила в Думу представление о необходимости призвать депутатов к ответственности.

«Думой Бийска данное представление было рассмотрено и удовлетворено частично. В досрочном прекращении полномочий депутатов, допустивших нарушения законодательства о противодействии коррупции, было отказано. В связи с этим прокуратурой города в Бийский городской суд направлено административное исковое заявление о возложении обязанности досрочно прекратить полномочия депутатов Думы города, предоставивших неполные и недостоверные сведения», - рассказал помощник прокурора Бийска Дмитрий Першин.

Чаще всего депутаты забывали указать наличие счетов в банках, доходы супругов, скрывали факты владения автомобилями и недвижимостью. Например, лидер фракции «Единая Россия» Юрий Кудинов не указал в декларации три автомобиля, снегоход и 700 тыс. рублей. Его однопартиец Николай Белозеров не указал 840 тыс. рублей дохода и банковский счет супруги.

В ноябре на очередном заседании Думы Бийска на рассмотрение был вынесен вопрос о предписании прокурора. Комитет по законности и местному самоуправлению проанализировал ошибки, допущенные депутатами при заполнении деклараций, и пришел к выводу, что ошибки носят чисто технический характер и связаны с неправильным пониманием заполнения справок о доходе. Ни одного депутата не лишили полномочий.

Тем не менее, прокуратура обратилась в суд. В ходе заседания будет решена судьба 17 депутатов. Если суд поддержит административное исковое заявление о досрочном прекращении полномочий, то в 2019 году в Бийске будут назначены довыборы.