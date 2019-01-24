В Алтайском Заксобрании со скандалом может смениться руководитель аппарата

Новости 26.12.2018 23:59 38

Руководитель аппарата Алтайского Заксобрания, 45-летняя Инна Казанцева, в скором времени может покинуть свой пост, сообщают источники «ПолитСибРу». На этой мере настаивает ряд влиятельных депутатов из «Единой России», а также сам спикер АКЗС Александр Романенко.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения народных избранников, до этого не шедших на открытый конфликт с Казанцевой, стала история с лишением премии консультантов сразу при нескольких комитетах по надуманным предлогам. При этом за несправедливо обиженных сотрудников вступился ряд депутатов.

Самое любопытное, что в ходе разговора с Александром Романенко Инна Казанцева заявила, что не уйдет по собственному желанию и намерена искать правду в суде. Тем не менее де-факто она отстранена от своих обязанностей, ее функции временно возложены на заместителя - Степана Босяка. Кстати, контракт у Казанцевой рассчитан до осени 2021 года, когда истекут полномочия нынешнего созыва регионального парламента. Парламентариям придется потрудиться, чтобы найти железный аргумент для увольнения строптивого сотрудника. В противном случае Инна Казанцева может быть восстановлена на работе по решению суда.

Напомним, до прихода в АКЗС Инна Казанцева занимала должность замначальника правового департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края, начальника отдела регионального нормотворчества.

К слову, еще весной 2017 года, только устроившись на работу в Заксобрание, новый руководитель аппарата во всеуслышание объявила о своих требованиях к работе СМИ. Ряд пунктов вызвал откровенное недоумение у прессы. Среди критериев были названы, например, аполитичность и отказ от фотографирования депутатов в невыгодном свете.

[widgetReadMore href="http://politsib.ru/news/95807" title="«От лукавого». Аппарат Алтайского Заксобрания пытается сдать назад"]

Добавим, что уход предыдущего руководителя аппарата АКЗС, Людмилы Шевчук, также оказался связан со скандалом. Против нее было возбуждено уголовное дело. В итоге суд признал ее виновной в мошенничестве. Согласно приговору, Шевчук обязали заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Аппарат АКЗС создан для организационного, правового, информационного, материально-технического обеспечения, оказания помощи постоянным комитетам и комиссиям, фракциям, а также депутатам. Сотрудники аппарата являются государственными гражданскими служащими Алтайского края.