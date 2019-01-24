«Елки, палки, пять бизонов»: барнаульцы смогут сдать ели на переработку

Новости 09.01.2019 15:45 72

Барнаульцам предлагают принять участие в акции «Елки, палки, пять бизонов». Все собранные деревья будут направлены на переработку и подкорм животным, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сдать ели можно будет после новогодних праздников в семи временных точках сбора в городе. Акция будет проходить в два этапа. Первый этап - 13 января. Сбор будет организован командой «Мусора.Больше.Нет» по следующему графику:

с 11:00 до 13:00:

в районе площади Октября «Зеленый сквер» со стороны пр-кта Калинина;

сквер рядом с ТОЦ «Гулливер Парк» (пр-кт Красноармейский, 51а);

рядом с ТРЦ «Юность» (ул.Тимуровская, 17);

площадь «Кузнецова» (ул.Балтийская, 53);

парковочная площадка на пересечении улиц Взлетной и Ускова.

с 12:00 до 14:00:

площадь «Народная» (ул.Попова,86);

парковочная площадка возле ТРЦ «ОГНИ» (ул.А.Петрова, 219Б).

13 января ели можно будет привезти самостоятельно в конно-спортивный клуб санатория «Обь» по адресу Змеиногорский тракт, 77.

На втором этапе елки вывезут с пунктов, которые организуют сами барнаульцы, ТСЖ, УК, организации и т.д. Вывоз будет осуществляться 20 января. С 18 по 20 января новогодние ели будет принимать Барнаульский зоопарк.