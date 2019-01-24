«Елки, палки, пять бизонов»: барнаульцы смогут сдать ели на переработку

Барнаульцам предлагают принять участие в акции «Елки, палки, пять бизонов». Все собранные деревья будут направлены на переработку и подкорм животным, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сдать ели можно будет после новогодних праздников в семи временных точках сбора в городе. Акция будет проходить в два этапа. Первый этап - 13 января. Сбор будет организован командой «Мусора.Больше.Нет» по следующему графику:
с 11:00 до 13:00:
с 12:00 до 14:00:
13 января ели можно будет привезти самостоятельно в конно-спортивный клуб санатория «Обь» по адресу Змеиногорский тракт, 77.
На втором этапе елки вывезут с пунктов, которые организуют сами барнаульцы, ТСЖ, УК, организации и т.д. Вывоз будет осуществляться 20 января. С 18 по 20 января новогодние ели будет принимать Барнаульский зоопарк.