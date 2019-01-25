Пешеход в Барнауле выскочил на дорогу и попал под автобус

Новости 27.12.2018 14:10 46

В Барнауле на улице Новосибирская 26 декабря произошло ДТП с автобусом №20. 40-летний мужчина внезапно вышел на дорогу. Водитель автобуса уходил от столкновения, но все-таки сбил пешехода, выехал на встречку и врезался в иномарку.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, по факту аварии проводится проверка. Пешеходу и водителю иномарки потребовалась помощь медиков, но в больницу они не госпитализированы.

Очевидцы происшествия написали в Barnaul22, что пешеход, вероятно, находился состоянии алкогольного опьянения.