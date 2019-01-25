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Пешеход в Барнауле выскочил на дорогу и попал под автобус

Новости
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В Барнауле на улице Новосибирская 26 декабря произошло ДТП с автобусом №20. 40-летний мужчина внезапно вышел на дорогу. Водитель автобуса уходил от столкновения, но все-таки сбил пешехода, выехал на встречку и врезался в иномарку.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, по факту аварии проводится проверка. Пешеходу и водителю иномарки потребовалась помощь медиков, но в больницу они не госпитализированы.

Очевидцы происшествия написали в Barnaul22, что пешеход, вероятно, находился состоянии алкогольного опьянения.

Автор: Рита Перегудова

Фото: Денис Зеленцов, Алёна Карбаинова / vk.com/barneos22

#дтп #барнаул