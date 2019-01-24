Правительство РФ одобрило выращивание наркосодержащих растений

Новости 27.12.2018 15:15 46

Российское Правительство одобрило законопроект, позволяющий выращивать наркосодержащие растения для изготовления обезболивающих. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова, для этого будут использоваться два предприятия.

Поправки в закон об обращении наркотических и психотропных веществ разрешают государственным предприятиям не только производить субстанцию и готовые лекарственные формы, но и выращивать наркосодержащие растения для обеспечения лекарственной безопасности в стране. Сейчас почти все субстанции для производства обезболивающих производятся за рубежом.

«Мы будем использовать два наших предприятия — Московский эндокринный завод и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, использовать их опыт, их возможности и технологии, чтобы, выращивая эти лекарственные растения, производить субстанцию»,- рассказал министр.

Размещать производство субстанции на предприятии «Почеп» в Брянской области.

Издание напоминает, в 2016 году механизмы госрегулирования оборота наркотических и психотропных лекарственных препаратов были скорректированы, когда была принята дорожная карта «Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях».