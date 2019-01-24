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Барнаулец пойдет под суд за избиение трёхлетнего сына

Новости
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Прокуратура Октябрьского района Барнаула направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который избил своего малолетнего сына. Мужчина полностью признал свою вину, сообщается в пресс-службе регионального ведомства.

В ходе расследования установлено, что мужчина в ноябре 2018 года из-за личных неприязненных отношений ударил своего трёхлетнего ребенка по голове и спине. Мальчику 2015 года рождения причинены телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков мягких тканей головы и лица, а также ушиба почек, который повлек причинение легкого вреда здоровью ребенка.

Автор: Анна Перевощикова

#дети #прокуратура #барнаул