Барнаулец пойдет под суд за избиение трёхлетнего сына

Новости 19.01.2019 0:30 108

Прокуратура Октябрьского района Барнаула направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который избил своего малолетнего сына. Мужчина полностью признал свою вину, сообщается в пресс-службе регионального ведомства.

В ходе расследования установлено, что мужчина в ноябре 2018 года из-за личных неприязненных отношений ударил своего трёхлетнего ребенка по голове и спине. Мальчику 2015 года рождения причинены телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков мягких тканей головы и лица, а также ушиба почек, который повлек причинение легкого вреда здоровью ребенка.