Экс-сенатор Александра Карлина уволен из Смольного

Новости 27.12.2018 14:41 55

Бывший сенатор от Алтайского края Игорь Албин 26 декабря отправлен в отставку с поста вице-губернатора Санкт-Петербурга. Пост в Совете Федерации Албин получил еще январе 2006 года. В верхнюю палата парламента его отправил в ту пору делавший первые шаги на губернаторском поприще Александр Карлин.

Любопытно, что тогда Игорь Албин носил фамилию Слюняев. Под ней он и представлял Алтайский край в Совфеде. Пробыл сенатором он, кстати, недолго: уже в октябре 2007 года его по представлению президента России назначили губернатором Костромской области. После этого Слюняев-Албин успел поработать еще и министром регионального развития РФ.

Обращает на себя внимание, что отправленный в отставку вице-губернатор обратился к жителям и своим бывшим коллегам в Смольном с открытым прощальным письмом. В обращении, которое опубликовано на странице Албина в Facebook, он поблагодарил всех за совместную работу и пожелал городу процветания.

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