Экс-сенатор Александра Карлина уволен из Смольного

Бывший сенатор от Алтайского края Игорь Албин 26 декабря отправлен в отставку с поста вице-губернатора Санкт-Петербурга. Пост в Совете Федерации Албин получил еще январе 2006 года. В верхнюю палата парламента его отправил в ту пору делавший первые шаги на губернаторском поприще Александр Карлин.
Любопытно, что тогда Игорь Албин носил фамилию Слюняев. Под ней он и представлял Алтайский край в Совфеде. Пробыл сенатором он, кстати, недолго: уже в октябре 2007 года его по представлению президента России назначили губернатором Костромской области. После этого Слюняев-Албин успел поработать еще и министром регионального развития РФ.
Обращает на себя внимание, что отправленный в отставку вице-губернатор обратился к жителям и своим бывшим коллегам в Смольном с открытым прощальным письмом. В обращении, которое опубликовано на странице Албина в Facebook, он поблагодарил всех за совместную работу и пожелал городу процветания.
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В частности Албин заочно обращается к врио губернатора Александру Беглову: «Я просил о своей отставке сразу после назначения вас врио губернатора Санкт-Петербурга, в первой декаде октября 2018 года. Вы попросили меня остаться на переходный период. Об этом же меня попросил и Георгий Сергеевич Полтавченко. Переходный период завершен…Спасибо вам…Всегда можете на меня рассчитывать, на любом участке, куда бы меня не забросила судьба, я готов помогать вам и любимому городу».
Бывший вице-губернатор уточнил: «У меня есть только одна просьба, Александр Дмитриевич. Команда губернатора сегодня опирается на мощный информационный ресурс. Попросите, пожалуйста, координируемые СМИ «не плевать в спину» уходящим, в том числе мне. Не зарабатывать дешевые дивиденды на грязи».