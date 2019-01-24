Алтайский митрополит хочет отправить членов императорского общества на Святую Землю

Новости 27.12.2018 16:05 45

Алтайское отделение императорского палестинского общества (ИППО) в Барнауле собрались для обсуждения итогов уходящего года. Заседание прошло под председательством митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия.

Пресс-служба Алтайской митрополии пишет, что обсуждая итоги года, Владыка Сергий пожелал от имени ИППО организовать паломничество на Святую Землю и ближе познакомиться с коллегами в Вифлееме.

«Это все сложнее делать из-за политической обстановки, из-за растущего экстремизма и пр. Бывает, паломников убивают. Осложняются противоречия и между христианами – католиками и православными, между евреями и арабами, между евреями и христианами. Все здесь нестабильно, часто происходят землетрясения», - приводит пресс-служба слова митрополита.

Протоиерей Георгий Крейдун отметил, что Алтай – вотчина Императорского Дома Романовых. По итогам года среди основных событий назвали встречу иконы с мощами великой княгини Елизаветы Федоровны, память столетия убийства царской семьи, организация крестных ходов по этому поводу, раздача книг Священного Писания по приходам Барнаула, проведение выставок, открытие скульптурной группы царской семьи членом Общества, гендиректором завода «Сибприбормаш» Александром Черемисиным.