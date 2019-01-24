В Барнауле рядом с ритуальным залом разыграют участок под многоярусную автопарковку

Новости 27.12.2018 15:38 37

12 февраля в краевом центре пройдет аукцион, где будет разыграно право аренды на земельный участок по адресу: улица Аносова, 9. Он предназначен для «многоэтажных наземных, подземных и полуподземных гаражей-стоянок, гаражных комплексов, открытых автостоянок до 500 и более машино-мест».

Как сказано на сайте Фонда имущества Алтайского края, площадь предполагаемой территории под застройку составляет 0,12 га. Срок аренды - 2 года и 8 месяцев. В настоящее время на участке расположены временные сооружения: гаражи, вагончик, шиномонтажка. При этом администрация Железнодорожного района разрешения на их установку не выдавала.

Обращает на себя внимание, что предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территории не устанавливаются и могут быть любыми. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет 70%, минимальный – 50%.

Начальная цена лота (начальный размер годовой арендной платы) равна 126 591 руб., задаток – 63 296 руб., "шаг аукциона" – 3 500 руб. То есть за полный срок аренды (если лот уйдет по начальной цене) придется выложить около 337 тысяч рублей. Кроме того, победитель аукциона должен будет за свой счет освободить участок от деревьев, временных некапитальных объектов. Прием заявок от претендентов будет идти с 26 декабря но 7 февраля.

Отметим, что буквально в нескольких метрах от будущего гаражного комплекса находится ритуальный зал (Аносова, 8).