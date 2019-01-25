Мария Бутина пожаловалась на холод в камере американской тюрьмы

Новости 27.12.2018 16:40 48

Уроженка Барнаула Мария Бутина, арестованная в США, пожаловалась на холод в камере. Об этом говорится в сообщении посольства России в США, пишут «РИА-Новости».

Накануне дипломаты навестили девушку в тюрьме.

«В отношении россиянки уже 36 дней подряд продолжает применяться режим административной сегрегации. В общей сложности она провела в полной изоляции уже более трех месяцев. Мария посетовала на холод в камере - тюремные власти так и не включили отопление», - рассказали дипломаты.

Посольство поздравило Марию Бутину с наступающим новым годом и Рождеством, а также передали ей «теплые пожелания от всех соотечественников, сопереживающих ей в непростой ситуации, вызванной произволом американских властей».

Напомним, 29-летнюю уроженку Барнаула арестовали в США летом этого года. Девушку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также в работе иностранным агентом. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия состоялось ключевое заседание по делу Бутиной. Она пошла на сделку с прокуратурой и признала вину по одному из пунктов обвинения.