Алтай-Кокс поздравил ветеранов с Новым годом

Новости 27.12.2018 17:40 50

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) провел для ветеранов праздничный концерт и вечер отдыха.

С вокальными и танцевальными номерами для них выступили солисты и творческие коллективы Заринска. Во время интерактивной программы ветераны обменивались оригинальными пожеланиями, примеряли роль Деда Мороза и Снегурочки, исполняли новогодние песни и частушки. Самые активные и артистичные получили корпоративные подарки.

Продолжился праздник «Вечеринкой под елкой» с новогодними аттракционами, карнавальными костюмами и танцами.

Фоторепортаж о празднике смотрите по ссылке.