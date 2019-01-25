Ленточные боры Алтайского края получили особый статус

Новости 27.12.2018 17:15 47

Вчера, 26 декабря, в Федеральном агентстве лесного хозяйства на заседании Научно-технического совета под председательством замминистра природных ресурсов и экологии РФ, руководителя Рослесхоза Ивана Валентика было принято решение о присвоении ленточным борам Алтайского края особого статуса, сообщили в региональном минприроды. Ранее Валентик заявлял, что в январе 2019 года будет создан отдельный лесной район с особыми правилами ведения хозяйства с приоритетом защиты леса, а не хозяйственного освоения.

Алтайское министерство представлял врио замминистра природных ресурсов и экологии края, начальника управления лесами Владимир Черных.

«Летом 2018 года рабочей группой из представителей Рослесхоза, Рослесозащиты, Рослесинфорга, ВНИИЛМа были проведены обследования насаждений ленточных боров Алтайского края. Сегодня на основе результатов анализа возрастов рубок лесных насаждений и оценки эффективности осуществляемого использования лесов решено выделить ленточные боры в отдельный лесорастительный район», – сразу после заседания сообщил Черных.

В течение месяца рабочая группа должна разработать дорожную карту по изменению статуса алтайских боров и подготовить краевые нормативы по охране, защите и воспроизводству лесов данной категории.