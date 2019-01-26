Пациентка выпала из окна алтайского онкодиспансера

Новости 27.12.2018 18:15 57

Вчера, 26 декабря, в Алтайском краевом онкологическом диспансере «Надежда» случилось ЧП: женщина выпала из окна.

По словам источника «Политсибру», пострадавшая выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Причины поступка пациентки диспансера не установлены. Уточняется, что выпала она без посторонней помощи. Накануне, как говорит источник, она перенесла серьезную операцию.

В правоохранительных органах, онкоцентре и минздраве Алтайского края информацию оперативно подтвердить не смогли. «Политсибру» направил в региональное министерство здравоохранения официальный запрос.