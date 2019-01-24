Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ в следующем году

Новости 27.12.2018 19:50 50

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ. В среднем, минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года вырастет на 117 рублей, сообщили «РИА-Новости».

В следующем году МРОТ составит 11 280 рублей. Сумма равноценна величине прожиточного минимума трудоспособного населения РФ за второй квартал 2018 года. Повышение МРОТ затронет 3,7 млн работников.

Стоит сказать, что регионы вправе устанавливать более высокий МРОТ.

Напомним, с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда в Алтайском крае поднялся до 11 тыс. 163 рублей. В 2019 году, учитывая районный коэффициент, действующий по всей территории края, эта сумма увеличится до 12 тыс. 837 рублей, а в районах с тяжелыми климатическими условиями - до 13 тыс. 953 рублей.