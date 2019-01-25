Министр транспорта Алтайского края «без галстука» рассказал о себе, дорогах и соцсетях

Новости 19.01.2019 1:30 263

18 января журналистов позвали на неформальную встречу с министром транспорта Алтайского края Александром Дементьевым. Чиновник рассказал о своем возвращении на родину, работе, увлечениях, соцсетях и многом другом.

Снова здравствуйте

Формат встречи для многих собравшихся на встрече «без галстука» журналистов сразу навел на очевидный вопрос: в связи с чем краевое правительство решило познакомить нового чиновника с прессой за чаем с конфетами. Александр Дементьев на это ответил многозначительно – «в связи с имеющимся предыдущим горьким опытом».

«Я человек открытый, мне не нравится формализм. Если есть вопрос, вы задали и получили прямой ответ. Чтобы познакомиться, наверное, кто-то меня забыл. Когда я еще в городе [в администрации Барнаула] работал, мы регулярно встречались, по субботникам ездили, весело махали метлами. Все было налажено и хотелось бы это возобновить», - сказал Дементьев, но чай себе не наливал.

Министр - новичок в правительстве края. Когда-то он занимал должность председателя транспортного комитета администрации Барнаула, но потом начал работать в Воронеже. Говорил о прежней работе Александр Дементьев без сожаления – многое удалось сделать, говорит он. Стало понятно, что о возвращении на родину он думал не раз.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил о своем намерении позвать Дементьева в правительство по телефону. Тот согласился. Но как на него вышли – министр не спрашивал.

«Меня спросили, не рассматриваете ли возможность вернуться в край? А у меня мама здесь живет, теща, сестра. Они переезжать не хотят. И от этого была постоянная семейная напряженность, потому что мама здесь, а мы с женой там, сын в Москве учится. Так и бегали на три субъекта. Хотели все равно сюда так или иначе возвращаться», - рассказал Дементьев.

Штукатур-маляр – каменщик-бетонщик

Александр Дементьев помимо того, что работал в мэрии Барнаула, также был замначальника инспекции Счетной палаты РФ, гендиректором «СРО «Дорожники Алтая», начальником отдела газификации управления Алтайского края по ЖКХ, первым замом гендиректора ОАО «Газпром газораспределение Барнаул». А начинал со стройки.

«Чего только не было в студенчестве. Я же учился с 1992 по 1997 год – в самое веселое время. Поэтому про все я вам не расскажу, «прокуратура забыла, а руки помнят». Много чем занимались, то разгружали какие-то коробки, то еще что-нибудь. Я учился хорошо и даже с отличием закончил строительно-дорожный институт, потом он стал техническим университетом. Основная подработка была в конец сессии – делали проекты по мостам, строительству. Это пригодилось и в жизни. Еще мои родители тогда жили в селе, и я очень много помогал им. У отца было крестьянское хозяйство. В стройотрядах тоже был. Штукатур-маляр третьего разряда и каменщик–бетонщик тоже третьего разряда. Даже удостоверения где-то есть», - вспоминает чиновник.

Не обошли в разговоре и тему дорог. Скорее, эта тема и стала центральной. На вопрос насколько амбициозная задача стоит перед новым министром он ответил – «более чем». Достаточно вспомнить заседание правительства 5 декабря, когда Александр Дементьев выступал с большим докладом, а губернатор буквально завалил его наводящими вопросами. Тогда министр не смог назвать тройку регионов по протяженности дорог, отмечая только лидерство Алтайского края. Сегодня Дементьев уверенно назвал так называемых соперников.

Город как дом

- Есть ли у вас видение решения проблем с общественным транспортом?

- Видение есть – денег нет

Говорили и о Северном обходе, ремонте старого моста в Барнауле, пешеходах. Министр не считает, что автомобилистам в городской среде отдается предпочтение и согласен с необходимостью в городе выделенной полосы для общественного транспорта и велодорожек.

«Город очень сложная структура. У нас из более 2 миллионов жителей, порядка 700 тысяч человек живут в городе. Все проблемы сконцентрированы здесь. И надо решать, как дома, то ли окно поменять, потому что из него дует, то ли ребенку велосипед купить. Также как с дорожной сетью. Мы сидим и думаем, как этот тришкин кафтан разделить. И вроде разделили все на свете, а сейчас весеннее обследование пройдет и то, что мы не планировали делать, за зиму развалилось. И думаешь, елки палки», - говорит он.

А вот по поводу платных парковок – министр сомневается в платежеспособности горожан.

«Машины не должны парковаться на пешеходных переходах и газонах, нужно их сразу эвакуировать сразу в Ребриху. Чтобы ты раз съездил за ней и у тебя желания где попало ее бросать не возникало», - сказал он.

Несмотря на то, что чиновник шутил и был открыт к любым вопросам, волновался, что сам и подтвердил. Однако разговор продлился более часа, а после министр показал журналистам свой кабинет и отправился на совещание.