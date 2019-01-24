18 января журналистов позвали на неформальную встречу с министром транспорта Алтайского края Александром Дементьевым. Чиновник рассказал о своем возвращении на родину, работе, увлечениях, соцсетях и многом другом.
Формат встречи для многих собравшихся на встрече «без галстука» журналистов сразу навел на очевидный вопрос: в связи с чем краевое правительство решило познакомить нового чиновника с прессой за чаем с конфетами. Александр Дементьев на это ответил многозначительно – «в связи с имеющимся предыдущим горьким опытом».
«Я человек открытый, мне не нравится формализм. Если есть вопрос, вы задали и получили прямой ответ. Чтобы познакомиться, наверное, кто-то меня забыл. Когда я еще в городе [в администрации Барнаула] работал, мы регулярно встречались, по субботникам ездили, весело махали метлами. Все было налажено и хотелось бы это возобновить», - сказал Дементьев, но чай себе не наливал.
Министр - новичок в правительстве края. Когда-то он занимал должность председателя транспортного комитета администрации Барнаула, но потом начал работать в Воронеже. Говорил о прежней работе Александр Дементьев без сожаления – многое удалось сделать, говорит он. Стало понятно, что о возвращении на родину он думал не раз.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил о своем намерении позвать Дементьева в правительство по телефону. Тот согласился. Но как на него вышли – министр не спрашивал.
«Меня спросили, не рассматриваете ли возможность вернуться в край? А у меня мама здесь живет, теща, сестра. Они переезжать не хотят. И от этого была постоянная семейная напряженность, потому что мама здесь, а мы с женой там, сын в Москве учится. Так и бегали на три субъекта. Хотели все равно сюда так или иначе возвращаться», - рассказал Дементьев.
Александр Дементьев помимо того, что работал в мэрии Барнаула, также был замначальника инспекции Счетной палаты РФ, гендиректором «СРО «Дорожники Алтая», начальником отдела газификации управления Алтайского края по ЖКХ, первым замом гендиректора ОАО «Газпром газораспределение Барнаул». А начинал со стройки.
«Чего только не было в студенчестве. Я же учился с 1992 по 1997 год – в самое веселое время. Поэтому про все я вам не расскажу, «прокуратура забыла, а руки помнят». Много чем занимались, то разгружали какие-то коробки, то еще что-нибудь. Я учился хорошо и даже с отличием закончил строительно-дорожный институт, потом он стал техническим университетом. Основная подработка была в конец сессии – делали проекты по мостам, строительству. Это пригодилось и в жизни. Еще мои родители тогда жили в селе, и я очень много помогал им. У отца было крестьянское хозяйство. В стройотрядах тоже был. Штукатур-маляр третьего разряда и каменщик–бетонщик тоже третьего разряда. Даже удостоверения где-то есть», - вспоминает чиновник.
Не обошли в разговоре и тему дорог. Скорее, эта тема и стала центральной. На вопрос насколько амбициозная задача стоит перед новым министром он ответил – «более чем». Достаточно вспомнить заседание правительства 5 декабря, когда Александр Дементьев выступал с большим докладом, а губернатор буквально завалил его наводящими вопросами. Тогда министр не смог назвать тройку регионов по протяженности дорог, отмечая только лидерство Алтайского края. Сегодня Дементьев уверенно назвал так называемых соперников.
- Есть ли у вас видение решения проблем с общественным транспортом?
- Видение есть – денег нет
Говорили и о Северном обходе, ремонте старого моста в Барнауле, пешеходах. Министр не считает, что автомобилистам в городской среде отдается предпочтение и согласен с необходимостью в городе выделенной полосы для общественного транспорта и велодорожек.
«Город очень сложная структура. У нас из более 2 миллионов жителей, порядка 700 тысяч человек живут в городе. Все проблемы сконцентрированы здесь. И надо решать, как дома, то ли окно поменять, потому что из него дует, то ли ребенку велосипед купить. Также как с дорожной сетью. Мы сидим и думаем, как этот тришкин кафтан разделить. И вроде разделили все на свете, а сейчас весеннее обследование пройдет и то, что мы не планировали делать, за зиму развалилось. И думаешь, елки палки», - говорит он.
А вот по поводу платных парковок – министр сомневается в платежеспособности горожан.
«Машины не должны парковаться на пешеходных переходах и газонах, нужно их сразу эвакуировать сразу в Ребриху. Чтобы ты раз съездил за ней и у тебя желания где попало ее бросать не возникало», - сказал он.
Несмотря на то, что чиновник шутил и был открыт к любым вопросам, волновался, что сам и подтвердил. Однако разговор продлился более часа, а после министр показал журналистам свой кабинет и отправился на совещание.
О проектировании наперед
«Все говорили, зачем запроектировали улицу Власихинскую от Попова до Павловского тракта, потратили какие-то деньги. Потом федерация говорит: у кого есть проекты с экспертизой – дадим деньги. Вот, у нас есть. Построили ее, там еще зайцы бегали. А теперь там все застроено. И не было бы проекта тогда, до сих пор бы не было этой дороги. Мы живем сейчас так, что должны думать на перспективу»
О громких ДТП
«Берем Ленинский проспект - жуткая авария, но простой пример: есть психическое учреждение, из которого сбежал челвоек и начинает биться головой об стену. Мы что будем делать? Человека ловить, а не стены пенопластом обклеивать. Не угадать, когда один, нарушая все правила дорожного движения, убьет другого. Вопрос в культуре поведения в отношении друг к другу»
О хобби
«Пока до дома доехал, сделал хозяйственные дела, книжку почитал. Сейчас читаю тысячу великих историй мира. Также мне лирика очень нравится. Нравится Рылеев [Кондратий Рылеев – поэт, декабрист]. У него очень хорошие поэмы, лирические стихи к женщинам, которых он любил.
Из музыки тоже много что нравится. Сегодня я ехал на работу и слушал Басту. Мне не нравится рэп, просто сын дал много флешек. Вот вчера у меня было «Кино», не знаю, что будет завтра. У меня есть и сборник классической музыки, и подборка лучшего рока».
О соцсетях
«Соцсетями пользуюсь, но вы меня не найдете. Вообще этим надо заниматься, но времени нет. Это есть в планах. Как настроюсь. Это должно быть интересно, чтобы и вам было интересно зайти посмотреть, например, что я делал на дороге, кого-нибудь буцкнул там…»