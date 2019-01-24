Куда и почему исчезли «Мерседесы» из уголовного дела экс-управделами алтайского губернатора

Новости 27.12.2018 20:10 35

В январе 2019 года Центральный районный суд Барнаула приступит к рассмотрению уголовного дела бывшего управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова. Его обвиняют в получении взятки и растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Между тем та статья, что вменялась Белобородову изначально - превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) – в деле больше не фигурирует. Об этом «ПолитСибРу» рассказал адвокат Виктор Чумаков.

Сегодня мы подробнее представим линию защиты, противоположная сторона свое видение ситуации уже изложила.

Напомним, осенью 2017 года, по версии правоохранителей, часть средств краевого бюджета, которые были заложены на программу по совершенствованию государственного и муниципального управления, Белобородов пустил на покупку для автохозяйства возглавляемого им управления трех автомобилей Mercedes-Benz общей стоимостью более 18 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела Алексей Белобородов вначале был отстранен от занимаемой должности, на которую в 2013 году его назначил губернатор Александр Карлин. Летом 2018 года его уволил уже новый глава региона Виктор Томенко (на тот момент в статусе врио – прим. «ПолитСибРу»).

До августа текущего года никаких иных претензий к Белобородову не предъявлялось. Однако затем огласке была предана история с участием Евгения Фоканова.

По версии следствия, в 2013 году Алексей Белобородов якобы обратился к своему знакомому Евгению Фоканову с предложением оказать услугу по выбору его компании в качестве единственного подрядчика выполнения работ на объектах, подведомственных управделами администрации Алтайского края. Таким образом, с компанией были заключены госконтракты, гражданско-правовые договоры и соглашения на выполнение работ по реконструкции, ремонту и строительству зданий и объектов. За это с 2013 по 2016 год Белобородов получил от директора строительной компании взятку в виде безвозмездного строительства, ремонта принадлежащих ему объектов недвижимости и необходимых для этого строительных материалов на общую сумму более 3,6 млн рублей.

Кроме того, в 2013 и 2015 годах экс-управделами алтайского губернатора при пособничестве Фоканова похитил средства на общую сумму более 32 млн рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий, подведомственных управлению, которые либо не проводились вообще, либо производились по завышенной стоимости, считают в следкоме.

Между тем Алексей Белобородов своей вины не признает ни по одному из эпизодов дела.

К моменту окончания работы следственной группы (возглавляет следователь по особо важным делам 2-го отдела по расследованию ОВД СУ СКР по Алтайскому краю Роман Седешев) из дела Белобородова «уехали» три Mercedes. Как заверил «ПолитСибРу» адвокат Виктор Чумаков, уголовное преследование на этот счет прекращено за отсутствием состава преступления, за его подопечным остается право на реабилитацию. Правоохранители в итоге пришли к выводу, что автомобили покупались для обеспечения безопасности первых лиц региона.

Более того, по мнению Чумакова, не состоятельно обвинение и по другим оставшимся эпизодам. Так, юрист полагает, что Евгений Фоканов мог под давлением оговорить Белобородова. Это в частности позволило Фоканову избежать уголовной ответственности. Кроме того, возмущение адвоката вызывает тот факт, что следствие начисто проигнорировало в своих умозаключениях ФЗ-44 ("О контрактной системе в сфере закупок" - прим. "ПолитСибРу"). "Такое впечатление, что действие этого закона на Алтайский край в принципе не распространяется", - говорит Чумаков.

Защитник Белобородова настаивает, чтобы его непосредственные подчиненные, которые в отличие от бывшего начальника являются специалистами в сфере госзакупок, понесли ответственность, - вплоть до увольнения и уголовного преследования. «Дело в том, - говорит Чумаков, - что Белобородов не визировал ни один документ до того, как бумагу не проверили и не подписали подчиненные, являющиеся узкими специалистами в той или иной сфере. Только после этого управделами мог отдавать какие-либо распоряжения».

Помимо прочего, Виктор Чумаков просит следствие направить представление на имя губернатора Алтайского края с требованием организовать служебную проверку должностных лиц из бывшей «вотчины» Белобородова. По итогам проверки может быть принято решение как минимум о дисциплинарном наказании. В ряде случаев все может закончиться и уголовными делами, считает адвокат.

Добавим, рассматривать дело Алексея Белобородова в Центральном районном суде будет Наталья Никитина. Процесс стартует после январских каникул. По данным "ПолитСибРу", защищать экс-чиновника будут сразу два адвоката - Виктор Чумаков и Олег Горохов. Белобородова обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ, а также ч. 6 ст. 290 УК РФ. Если суд сочтет его вину доказанной, бывшему управделами грозит до 15 лет лишения свободы.