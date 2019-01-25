Дольщикам «Демидов Парка» могут передать квартиры до конца года

Новости 27.12.2018 20:50 71

В Новоалтайске в этом году должны ввести в эксплуатацию жилищный комплекс «Демидов Парк». До Нового года осталось четыре дня, но дом все же получится сдать, если застройщик устранит все недостатки, сообщил «ТОЛК».

Начальник управления строительства и территориального планирования минстройтранса Алтайского края Игорь Спивак надеется, что застройщик успеет исправить все замечания до конца года.

«Он [дом по адресу Прудская, 40] в стадии завершения. Застройщик уведомил Государственную инспекцию о завершении строительных работ, проведены проверки. Выявлены замечания, они сейчас в стадии устранения. Надеемся, что до конца текущего года ввод жилья состоится, при условии устранения всех замечаний», - отметил Спивак.

Даже если дом на 754 квартиры успеют сдать до конца года, дольщики не смогут сразу заселиться. Квартиры сдают не «под ключ» и придется делать ремонт, пишет издание.

Объект, согласно проектной декларации, должен был быть первым домом современного ЖК, состоящего из 15 домов. Но в мае 2016 года строительство дома было приостановлено на неопределенный срок, о чем была оповещена Государственная инспекция Алтайского края, затем строительство возобновилось.