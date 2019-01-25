Алтайские эксперты указали на «несправедливость» в федеральном законе о туризме

Новости 27.12.2018 21:37 64

Туризм в России регламентируется федеральным законом «Об основах туристской деятельности» от 1996 года. Многие моменты в нем уже давно потеряли актуальность, а некоторые механизмы перестали работать. В свете неприятной ситуации с туроператором «Жемчужная река» эксперты в сфере туризма вновь обратили внимание на недостатки профильного закона.

Обсуждая на пресс-конференции 26 декабря проблемы, появившиеся у алтайских туристов из-за «Жемчужной реки», члены Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) обратили внимание журналистов на несовершенства и несправедливости главного туристского закона.

Так, директор барнаульской компания «Арго» Ирина Слесарева считает, что «закон 90-х годов уже не поддается никакой критике» и с этим нужно что-то делать.

«Это были совсем другие реалии и другая рыночная ситуация. В 2012 в него внесли глобальные изменения по поводу института фингарантий, но как мы сейчас видим, не совсем этот институт получился рабочий», - рассказывает спикер.

Согласно закону, есть общий фонд, который туроператор пополняет на случай банкротства. Эти средства и средства персонального фонда, который формирует каждый туроператор, используются как раз в экстренных случаях для эвакуации туристов, как это случилось с «Жемчужной рекой».

Слесарева отметила, что в общей сложности на эвакуацию туристов «Жемчужной реки» было потрачено около 8 млн этих средств. Сбрасываться заново будут вынуждены те послушные туроператоры, которые не уходили с рынка и исполняют свои обязательства. И этот механизм несправедливый, добавила эксперт.

«Средства страховой компании либо банковские гарантии используются как раз для того, чтобы компенсировать затраты не улетевших туристов. Сейчас это две страховые компании, потому что у «Жемчужной реки» зарегистрировано два юридических лица. Общий фонд составляет 20 млн рублей, но, конечно, продаж было больше. Долгов сейчас примерно на 100 млн рублей», - сказала Ирина Слесарева.

Эксперты отмечают, что все банкротства последних лет говорят о том, что средств этих фондов не хватает в разы. Как изменить ситуацию – неизвестно. Предложений на этот счет было несколько, но ни одно не взяли в работу по разным причинам.

Например, было бы логично, отмечает директор туристического агентства «ГЛЭМ-ТУР» Ольга Ришко, чтобы каждый тур был застрахован.

«Если какая то проблема возникает, то деньги возвращают за конкретный тур конкретному туристу», - говорит она.

Однако страховой бизнес существует недолго, развит не полностью и работает сейчас «на грани рентабельности», заметили члены АРАТ.

Ирина Слесарева добавила, что для страховки туров можно было бы придумать схему типа ОСАГО, чтобы каждый турист был уверен, что в непридвиденной ситуации он может рассчитывать на какой-то минимум.

«Но страховщики категорически против, потому что и туризм, и страхование – бизнес очень уязвимый. К сожалению, турагентства в законотворческую практику не приглашают и не советуются», - заметила Слесарева.

Добавим, что сейчас для туристов действует только медицинская страховка. Очевидно, что введение страхования туров может спровоцировать рост цен на путевки и возложить дополнительную нагрузку на турагентства и туроператоров.

Возможно, власти вновь задумаются о совершенствовании законов и механизмов их применения после ситуации с «Жемчужной рекой», «Натали Турс» и других вылетевших с рынка игроков.