АлтГТУ попал в рейтинг вузов, заботящихся о сохранении природы

Новости 27.12.2018 22:03 67

Опубликован ежегодный рейтинг самых экологически чистых университетов мира – UI GreenMetric Ranking of World Universities, в котором АлтГТУ занял почетную 27 позицию среди российских вузов. Это единственный рейтинг, который измеряет приверженность каждого участвующего университета в разработке экологической инфраструктуры.

Рейтинг показывает реальные действия университета по сохранению окружающей среды, приверженности концепции устойчивого развития и экологическому образу жизни, относительно других учебных заведений.

В рамках рейтинга оценивались такие экологические показатели как: инфраструктура университета и ее влияние на экологию, политика в области сохранения энергии, рациональное использование водных ресурсов, устойчивое развитие в области экологии, переработке отходов, обучение в области экологии, исследовательские фонды, нацеленные на изучение экологических проблем, число опубликованных научных работ по экологической проблематике.

Цель рейтинга – обобщить результаты опросов университетов по всему миру и предоставить реальную картину текущего развития «зелёных» технологий и экологической политики в высших учебных заведениях.

Авторы считают, что привлекая внимание руководителей вузов к данным рейтинга, можно повысить ответственное отношение к окружающей природе со стороны студенчества по всему миру, а это в конечном итоге влияет на борьбу с глобальным изменением климата.