Неэффективный Барнаул: эксперты второй раз поставили городу «неуд» за качество управления

Рейтинги 27.12.2018 21:08 79

Барнаул признан экспертами одним из худших городов России с точки зрения эффективности управления. Доклад на эту тему представило агентство политических и экономических коммуникаций. Исследование основано на экспертных оценках и статданных. Краевой центр в результате расположился только на 85-м месте среди 92 представленных в рейтинге городов.

Составители шорт-листа оговаривают, что данный рейтинг не привязан жестко к личности главы территории (в случае с Барнаулом - Сергей Дугин), он, скорее, отражает актуальные результаты работы муниципальной власти в целом. Период, который оценивали эксперты – с апреля по декабрь 2018 года.

Условно рейтинг делится на два блока, по каждому из которых проводится своя оценка: политико-управленческий и социально-экономический. Каждый из этих блоков в свою очередь "разветвляется" на несколько направлений. Речь идет об общественно-политической ситуации в городском округе, эффективности работы бюрократического аппарата. Кроме того, оценивались образование, развитие ЖКХ, транспортная сфера и дорожное хозяйство, градостроительная сфера и развитие общественного пространства, сфера культуры, финансово-экономическая сфера.

Ниже Барнаула на этот раз оказались лишь Тамбов, Омск, Улан-Удэ, Волгоград, Петрозаводск, Владивосток и Махачкала. К слову, по итогам аналогичного рейтинга за январь-март 2018 года Барнаул находился строчкой ниже, то есть на 86-м месте.

Для сравнения, соседний Горно-Алтайск расположился на этот раз на 64-м месте, хотя еще в начале года был 52-м.