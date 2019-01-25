Жители Барнаула задолжали за вывоз мусора более 20 млн рублей

Новости 27.12.2018 23:05 56

До того, как в Барнауле начал региональный оператор «ЭКО-Комплекс», долги барнаульцев за вывоз мусора составили более 20 млн рублей. На тот момент компания обслуживала более 50 % процентов рынка ТБО города, в том числе 98 % частного сектора, сообщили в пресс-службе компании.

Почти 11 из 20 млн числятся за частным сектором. Большая часть дебиторской задолженности - у жителей Центрального района.

«Сегодня юристами регионального оператора направлено более 400 исков в суд на тех неплательщиков, задолженность которых превышает 5 тысяч рублей. Как правило, он принимает нашу сторону. Ведь по законодательству, обязанность по оплате услуги за вывоз мусора появляется у собственника помещения с момента возникновения права собственности. То есть платить придется в любом случае. Но если дело дошло до суда и решение принято в нашу пользу, должнику нужно внести еще госпошлину, штрафы и пеню. А это дополнительные расходы», - рассказывает коммерческий директор «ЭКО-Комплекса» Илья Гладышев.

Также в компании рассказали, что специалисты готовы провести перерасчет, если в доме или квартире никто не проживает. Для этого необходимы заявление, выписка из домовой книги, выписка с лицевого счета ТСЖ или управляющей компании по месту фактического проживания.