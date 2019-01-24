«Росводоканал Барнаул» готов к работе в новогодние праздники

Новости 28.12.2018 2:50 53

Все службы «Росводоканал Барнаул» готовы к работе в предстоящие выходные и праздничные дни.

В случае необходимости проведения ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях будут задействованы более десяти бригад. Подготовлено 30 единиц техники, в том числе пять экскаваторов, два гидромолота, три самосвала, четыре илососа, четыре каналопромывочных машины, три автоцистерны для подвоза воды. Все транспортные средства прошли техническое обслуживание. На предприятии сформирован достаточный запас материалов для выполнения всех необходимых работ. На всех объектах Барнаульского водоканала – речных водозаборах, очистных сооружениях речной воды, очистных сооружениях канализации и т.д. – проведены внеплановые проверки оборудования. С сотрудниками, которые будут работать в период праздников, проведены дополнительные инструктажи и учебно-тренировочные занятия.

«Мы начали подготовку еще в начале декабря, и все проведенные мероприятия имеют одну цель: обеспечить качественное и бесперебойное водоснабжение и водоотведение, чтобы горожане провели праздники спокойно и комфортно», - отметил главный инженер «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Центральная диспетчерская служба и call-центр водоканала будут работать в круглосуточном режиме. Оставить заявку, узнать информацию, связанную с холодным водоснабжением и водоотведением, а также сообщить об утечках воды барнаульцы смогут по телефону 28-22-00.