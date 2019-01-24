Барнаульцев научили делать снеговиков в здании ж/д вокзала. Фоторепортаж

Новости 27.12.2018 22:23 38

Сегодня на железнодорожном вокзале Барнаула прошла серия новогодних мероприятий для пассажиров. Детей научили «лепить» необычных снеговичков и вручили сладкие подарки.

Мастер-класс по «лепке» снеговиков прошел в зале ожидания вокзала. Снеговики из клея, бусинок и помпонов стали отличной альтернативой настоящим – на улице сегодня под -30°. Урок провел Волонтерский отряд железнодорожников.

Дед Мороз и Снегурочка пели песни пассажиров, водили с детьми, приезжающими на елки в Барнаул, хороводы. Фотокорреспондент Олег Укладов поделился с «Политсибру» несколькими кадрами.