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Барнаульцев научили делать снеговиков в здании ж/д вокзала. Фоторепортаж

Новости
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Сегодня на железнодорожном вокзале Барнаула прошла серия новогодних мероприятий для пассажиров. Детей научили «лепить» необычных снеговичков и вручили сладкие подарки.

Мастер-класс по «лепке» снеговиков прошел в зале ожидания вокзала. Снеговики из клея, бусинок и помпонов стали отличной альтернативой настоящим – на улице сегодня под -30°. Урок провел Волонтерский отряд железнодорожников.

Дед Мороз и Снегурочка пели песни пассажиров, водили с детьми, приезжающими на елки в Барнаул, хороводы. Фотокорреспондент Олег Укладов поделился с «Политсибру» несколькими кадрами.

Автор: Рита Перегудова

Фото: Олег Укладов

#барнаул