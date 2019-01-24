«Dura lex sed lex»: в «Единой России» прокомментировали ситуацию с декларациями депутатов БГД

Новости 27.12.2018 23:35 64

Секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко и руководитель Регионального исполнительного комитета партии Денис Голобородько прокомментировали ситуацию с депутатами Барнаульской городской Думы, которые могут лишиться мандатов из-за неточностей в декларациях.

«Ситуация находится на контроле. Мы пообщались с депутатами, внимательно проанализировали ситуацию, видим, что у них не было злого умысла. Это небрежное отношение к исполнению своих обязанностей, что, безусловно, недопустимо. В перспективе нужно и депутатам более ответственно подходить к этому вопросу, и законодателям предпринять определенные меры на законодательном уровне, чтобы подобного больше не случалось», - сказал Романенко.

Также на этот счёт высказался руководитель Регионального исполнительного комитета партии, депутат АКЗС Денис Голобородько. По его словам, до принятия решения суда делать выводы в отношении представителей депутатского корпуса некорректно.

«Я уже высказывался ранее, что меры ответственности для депутатов различных уровней должны быть идентичными, их необходимо унифицировать. Однако на сегодняшний день в законодательстве закреплены именно такие положения. Прокуратура, выполняя функцию по надзору за соблюдением требований антикоррупционного законодательства, действует в соответствии с известным принципом римского права «Dura lex sed lex» - закон суров, но это закон…Для недопущения аналогичных ситуаций, как сложилась в Барнауле и Бийске, нами будет уделено особое внимание организационным, техническим и юридическим вопросам подготовки и подачи деклараций, особенно для депутатов сельских территорий», - пояснил Голобородько.

Ранее «Политсибру» писал, что прокуратура Барнаула провела проверку противодействия коррупции в деятельности депутатов Барнаульской городской Думы. Как установлено, 14 депутатов допустили ошибки при заполнении декларации о доходах, расходах и имуществе за 2017 год. Нарушения выразились в сокрытии либо недостоверном указании объектов недвижимости и транспортных средств, доходов от их продажи, занижении суммы полученного в отчетный период дохода по основному месту работы, а также от продажи транспортных средств.