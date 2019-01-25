Детективная история с похищением человека развернулась в одном из алтайских сел

Новости 19.01.2019 16:20 146

В Баевском районе Алтайского края следователи устанавливают обстоятельства похищения 17-летнего юноши, совершенное группой лиц из мести. Однако и самому молодому человеку грозит наказание за вступление в половую связь с несовершеннолетней, следует из сообщения регионального следкома.

31 декабря в следственный отдел поступило сообщение о лишении свободы 17-летнего жителя одного из сел Баевского района. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. После проведения проверочных мероприятий было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительного сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

По данным следствия, в одном из сел Баевского района 28-летнему местному жителю стало известно о вступлении в половую связь 17-летнего подростка с его падчерицей. 31 декабря он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с двумя знакомыми приехал к несовершеннолетнему, где под предлогом поговорить, выманил его из дома, после чего применяя насилие, поместил в багажник автомобиля. Мужчины вывезли потерпевшего за пределы села, где избили его, заставляя сознаться в совершении противоправных действий, после чего отвезли домой.

Инициатору совершения преступления в отношении подростка предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Роль и степень участия в совершении противоправных действиях двух его знакомых в настоящее время устанавливается следствием. Проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, проводится доследственная проверка по сообщению о совершении подростком преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. По результатам будет принято процессуальное решение.