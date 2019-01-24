Смертельное ДТП произошло в Белокурихе

Новости 28.12.2018 0:01 45

Вчера, 26 декабря, в Белокурихе произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем «Toyota», не справился с управлением и сбил пешехода – мужчину 1952 года рождения, который двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении. Мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.