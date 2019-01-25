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В Алтайском крае разработали уникальный светофор

Новости
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Алтайская научно-производственная компания разработала инновационный светофор для использования на железной дороге. По словам разработчиков, светофор будет видно даже в плохую погоду, сообщили «Аргументы и Факты на Алтае».

В региональном министерстве экономического развития пояснили, что светофор будет установлен на железнодорожных переездах, где нет шлагбаума, так как именно там чаще всего происходят ДТП, а разметка зачастую не видна.

Инновационный светофор будет действовать следующим образом: когда водитель подъедет к переезду, перед стоп-линией появится красная «завеса» с двух сторон. Это будет сигналом для автомобилистов. Срок службы индикации – более 50 тыс. часов.

Автор: Анна Перевощикова

#алтайский край