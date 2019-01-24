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Мечты сбываются. Виктор Томенко поручил исполнить желания жителей Алтайского края

Новости
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Сегодня, 27 декабря, губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал на «Елке желаний» в Кремле. Все желания жителей Алтайского края, которые были на новогоднем дереве, будут исполнены по поручению главы региона.

«Добровольцы предложили выбрать одно или несколько новогодних желаний детей и взрослых из Алтайского края. Все они в силу разных причин нуждаются в помощи. Из пяти шаров выбрал все пять. Уже дал поручение связаться с ребятами и выяснить детали. В субботу обсудим, какие ресурсы привлечь – государственные, муниципальные или бюджетные средства. Желания должны быть выполнены до 13 января – до старого Нового года. Нужно торопиться!», - написал Виктор Томенко в Instagram.

Автор: Анна Перевощикова

Фото: Фото из личного профиля Виктора Томенко в Instagram

#виктор томенко