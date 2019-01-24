Минздрав Алтайского края проводит проверку по факту ЧП в онкодиспансере

Новости 28.12.2018 1:06 39

Министерство здравоохранения Алтайского края подтвердило «Полистибру» факт несчастного случая в Алтайском краевом онкологическом диспансере. Ранее стало известно, что накануне пациентка центра выпала из окна учреждения.

«В настоящий момент Минздравом проводится проверка обстоятельств случившегося, по результатам которой будут сделаны выводы, дано заключение и приняты меры по недопущению подобных случаев. Главному врачу рекомендовано усилить контроль за безопасностью пациентов при оказании медицинской помощи», - отметили в министерстве.

О состоянии пациентки узнать не удалось. Министерство отказалось давать эту информацию, сославшись на врачебную тайну.