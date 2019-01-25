«Не должность, а мечта»: Виталий Снесарь – о работе в алтайском правительстве

Новости 28.12.2018 14:10 54

Зампредседателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь, который с сентября утратил статус «политического» вице-губернатора, накануне Нового года пообщался с ведущими краевыми СМИ. Спикер откровенно рассказал о кадровой политике главы региона Виктора Томенко, проблемах с декларациями у мундепов, денежных «поборах» с депутатов АКЗС на «губернаторский бал», уголовном деле бывшего управделами администрации края и других актуальных темах.

Предлагаем читателям «ПолитСибРУ» познакомиться с наиболее любопытными высказываниями руководителя администрации губернатора и правительства.

Об "отставниках-возвращенцах" (Капура, Дайбов, Щукин)

«Естественно, я не могу говорить за губернатора, кадровые решения в любом случае остаются за ним. Но я бы назвал это соблюдением принципа гуманности. Или, если хотите, проявлением гуманизма за не очень гуманные решения. Этим людям (на время покинувшим правительство – прим. "ПолитСибРу") нельзя отказать в опыте и профессионализме. Да, они допустили неточности, неправильно сориентировались в каких-то отдельных ситуациях, но это не перечеркивает их послужного списка. Сейчас они получили в свое распоряжение меньшее поле ответственности. Кроме того, не забывайте, что им наверняка нелегко дался такой шаг – ведь они пошли на определенное понижение своего статуса».

О соцсетях

"Я присутствую во всех основных социальных сетях, в том числе Instagram и Facebook, но пользоваться ими часто, сами понимаете, не удается. Кстати, видел и недавний стикер про себя. По-моему он очень точно передает положение дел (смеется)". (Речь идет об изображении, которое используется в Telegram: «Да, я отвечаю! Но не за выборы»).

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Об уголовном деле Белобородова

"Для нас это мягко говоря, очень неприятная и неожиданная ситуация. Узнали мы обо всем, что называется уже постфактум, когда об этом сочли нужным сообщить правоохранители, занимавшиеся делом. Их тоже можно понять, они решают свои задачи. Уже в январе следующего года начнется судебный процесс. Я полагаю, он будет максимально открытым для прессы, все смогут прийти и послушать». Кроме того, для нас это урок, что мы не слишком эффективно ведем профилактику, связанную с коррупционными рисками у госслужащих".

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О "снизившейся" нагрузке и потери кресла "политического" вице-губернатора

"Знаете, когда стало известно, что я не буду курировать эту сферу, меня активно поздравляли некоторые представители аппарата в АКЗС: «У тебя теперь не должность, а мечта – ни за что не отвечаешь, только руководишь администрацией». На самом деле все это еще не оторвано от меня. Думаю, Виктор Петрович круглосуточно занят проблемой поиска достойной кандидатуры на место вице-губернатора. Какими качествами должен обладать этот человек? Наверное, способностью работать по 22 часа в сутки. Пару часов оставим на возможность отвлечься от текущих проблем. Конечно, опыт и желание трудиться именно на этом посту. В настоящее время функции вице-губернатора по внутренней политике не возложены на кого бы то ни было. Ими лично занимается Виктор Петрович. Конечно, какие-то мелкие незначительные вещи проходят и через мой стол. Что будет, если губернатор позовет меня снова заниматься внутренней политикой? Я, как в прошлом человек служивый, раздумывать не буду. Ты не выбираешь какие-то варианты, а просто берешь лямку и тянешь".

О больших выборах-2018

"На мой взгляд, и президентская кампания, и губернаторская были нами отработаны на достойном уровне. Конечно, никто не отменял некий соревновательный дух между регионами и с этой точки зрения полученные проценты хотелось бы видеть более высокими. Но полагаю, что мы выжали максимум возможного, ну или почти максимум от того, что могли бы получить... Причем действовали исключительно в правовом поле, без каких-либо нарушений. Ни юридические, ни моральные принципы нами не были нарушены. Кстати, полагаю, что сам термин - "политический" вице-губернатор - он во многом искусственный. Нет сейчас такого функционала. Этот зампред, если вы заметили, должен, например, еще и курировать спорт с культурой, ну и какой же после этого он политический? Конструкция во многом условная, и изобретена журналистами для удобства обозначения.



Куратор внутренней политики – непростая должность, я готов буду помогать такому человеку, как только он появится. Здесь очень серьезная и глубокая зона ответственности. Передам ему все, что знаю и понимаю".

Про скандал с приглашением депутатов на «бал к губернатору»

"Думаю, официальное письмо от Инны Васильевны (Казанцевой, руководитель аппарата АКЗС – прим. "ПолитСибРу") было призвано «обеспечить явку» на мероприятие, так как депутаты у нас все-таки люди не очень обязательные. Но это не губернаторский прием. Обычный новогодний концерт 31 декабря в филармонии. Я кстати уже сдал 400 рублей, так как иду туда вместе с супругой".

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Про декларации муниципальных депутатов

"Эта тема до сих пор активно пульсирует в информационном пространстве, здесь могу сказать, что закон суров, но это закон. Правила должны быть едиными для всех. И если прокуратура сочла, что они нарушены, то имеет полное право дойти до суда. Равно как и народные избранники могут доказать свою невиновность в истории с декларациями. Например, что там была чисто техническая ошибка. Но другого пути, кроме как решить эту ситуацию в суде, я уже не вижу".