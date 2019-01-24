Россельхозбанк на Алтае подвел предварительные итоги 2018 года

Новости 28.12.2018 14:40 41

В Алтайском филиале Россельхозбанка подвели предварительные итоги работы в уходящем году. Отмечается увеличение клиентской базы филиала на 4% - количество клиентов превысило 222 тысячи, из них юрлиц более 7,3 тысяч и порядка 215 тысяч - физических лиц.

Кредитный портфель филиала в целом увеличился на 8%, в том числе по юридическим лицам на 5%. Большое внимание, как и в предыдущие годы, уделялось направлению кредитования сезонных работ в регионе. В 2018 году Алтайский филиал Россельхозбанка предоставил аграриям на проведение сезонных полевых работ более 3,6 млрд рублей. В сравнении с прошлым годом этот показатель увеличился на 51%, рассказал директор Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» Владимир Богданов.

Предприятиям малого и среднего бизнеса было выдано кредитов на 2,3 млрд рублей, организациям крупного бизнеса - свыше 696 млн рублей. По льготной ставке в соответствии с госпрограммой льготного кредитования АПК оформлено кредитных средств на сумму 2,9 млрд рублей.

При этом ставка составляла не более 5%. Более того, у Россельхозбанка есть клиенты, которые кредитуются под 1% годовых. Банком совместно с АККОР было разработано новое предложение для крестьянско-фермерских хозяйств. При наличии положительной кредитной истории суммы от 1 млн до 10 млн рублей предоставляются без полного финансового анализа на условиях льготного кредитования с максимальной ставкой до 4,5 %. Кроме того, по этим кредитам предусмотрено отсутствие полного залогового обеспечения. Однако при этом требуется ходатайство руководителя АККОР не только местного, но и московского филиала.

Обращает на себя внимание, что в рамках кредитования сельхозпроизводителей у банка нет никаких дополнительных комиссий. Ставка по кредиту является эффективной процентной ставкой.

«В текущем году филиал продолжал активно наращивать объемы кредитования физических лиц. Розничный кредитный портфель филиала увеличился на 11% - более чем на 1 млрд рублей, и превысил 11 млрд рублей. За 2018 год порядка 14,9 тысяч жителей Алтайского края и Республики Алтай оформили в Россельхозбанке потребительские кредиты на сумму более 3,5 млрд рублей. Объем ипотечного кредитного портфеля в 2018 году превысил 4,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 16% или более чем на 606 млн рублей. В 2018 году отмечается рост депозитного портфеля как юридических, так и физических лиц», - сообщил Владимир Богданов.

Филиал Алтайского края занимает лидирующие позиции в стране по объему кредитного портфеля по кредитным картам.

В этом году Россельхозбанк один из первых реагировал на изменение рынка. Сейчас ставка по ипотеке варьируется от 9,5% до 13,5%. Потребительский кредит - от 10,5% до 15,5%. Одно из главных преимуществ банка – выдача потребительского кредита на срок до 7 лет, и второе – возможность выбирать способ погашения кредита: аннуитетный или дифференцированный платеж. Процентная ставка не зависит от степени рисков потенциального клиента. Человек может быть уверен, что процент кредита, озвученный консультантом для выбранной категории граждан, будет соответствовать реальной при заключении договора. Так как банк широко представлен на селе, то всегда берется в расчет и потенциальный доход от ведения ЛПХ.

«Нередки случаи, когда сам руководитель филиала лично общается с клиентами по проблемной задолженности, обсуждая понижение процентной ставки и продление сроков обслуживания кредита», - рассказал Владимир Богданов. Пакет документов на оформление потребительского кредита стал меньше, вместе с тем банк очень тщательно изучает пакет МБКИ на каждого заемщика.

В 2018 году отмечается рост привлеченных средств клиентов как юридических, так и физических лиц. Совокупный портфель привлеченных средств клиентов филиала превысил 25,5 млрд рублей, прирост с начала года составил 12%. Портфель депозитов физических лиц постоянно увеличивается, в 2018 г. прирост составил 13%, в абсолютных числах это 1,8 млрд рублей.

При этом объём пассивов юридических лиц, размещенных в филиале, составляет более 10,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 11%. Положительная динамика сохраняется и в работе с физическими лицами. Объем привлеченных средств частных клиентов составляет более 15 млрд рублей, увеличившись с начала года на 13%.

Доходность банка по физическим лицам гораздо выше, чем по юридическим, так алтайский филиал заработал в 2019 году 900 млн и 500 млн рублей соответственно. К тому же привлечение депозитных средств не несет никаких рисков в отличие от кредитов.

В плане технологичности ни у одного банка нет веяний, подобных тем, что реализует сейчас Россельхозбанк. Так, держателям карт «Амурский тигр Премиум» бесплатно дарится керамическое кольцо с функцией PayPass (бесконтактной оплаты), кроме того идет начисление 5,5% на остаток. Кольца различаются по цвету и размеру. Для совершения платежа до 1 тыс. руб. достаточно прикосновения, свыше – необходимо вводить пин-код. При использовании любой карты 0,7% от суммы безналичной оплаты переводится в фонд поддержки амурского тигра. Плюсом к данной пластиковой карте выдается карта Priority Pass, дающая право бесплатно находиться в бизнес-залах и проводить с собой неограниченное количество гостей.

Банк не только один из первых подключил систему мгновенного денежного перевода среди физических лиц B2B, но и проводит ее без какой-либо комиссии с карт любого банка на карту Россельхозбанка.

В настоящее время у банка 37 дополнительных офисов: 6 в Республике Алтай и 31 - в Алтайском крае. В районах, где нет дополнительных офисов, работает институт уполномоченных представителей, их сейчас 34.

«Растущее доверие жителей двух Алтаев к банку, кредитные и депозитные продукты, разработанные с учетом потребностей представителей разных категорий бизнеса и частных клиентов, индивидуальный подход и качественное обслуживание – все это обусловливает положительную динамику основных показателей филиала», — отметил директор Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» Владимир Богданов.

Напомним, банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности.