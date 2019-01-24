АлтГУ надеется на помощь властей в поиске места под новый корпус

Новости 28.12.2018 15:16 44

Врио ректора Алтайского государственного университета Сергей Бочаров надеется на поддержку региональных властей в решении вопроса о строительстве нового корпуса. Об этом пишет "ТОЛК".

По словам Бочарова, из-за «опорного» статуса вузу необходимо увеличить площади, так как АлтГУ испытывает острую необходимость в учебных и лабораторных помещениях. На данный момент все лаборатории находятся в подвалах, а это недопустимо, сказал он.

Сейчас АлтГУ получил задание на проектирование нового корпуса, но пока вопрос о выделении земельного участка для строительства еще не решен. В этом вопросе руководство вуза надеется на поддержку региональных властей, пишет издание.

Ранее «Политсибру» сообщал, что решение о строительстве нового корпуса АлтГУ в Барнауле еще не принято. Напомним, новый корпус планируют расположить недалеко от сквера перед корпусом «Д». Этот вопрос уже начали прорабатывать на уровне федерального министерства образования.