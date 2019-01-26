1 января 2019 года в Барнауле будет вполовину меньше автобусов
В администрации Барнаула рассказали, как будет ходить общественный транспорт в новогодние каникулы. Сообщение опубликовано на официальном сайте города.
Так, 31 декабря пассажирский транспорт будет работать как обычно.
С 1 января, учитывая резкий спад пассажиропотока, произойдут изменения:
- 1 января утренние рейсы и количество автобусов сократится на 50%;
- со 2 по 3 января транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, количество автобусов сократится на 20%;
- с 4 по 8 января - согласно действующему расписанию выходного дня.
В ночь на Рождество с 6 на 7 января будет организована доставка горожан с ночной праздничной службы троллейбусами и трамваями.
- от Покровского кафедрального собора в 01.30 по трамвайным маршрутам №1, 7 до ст.«Докучаево» и ст.«Кордон», и по специальному трамвайному маршруту: «Покровский собор – ул.Анатолия – пр-кт Красноармейский – пл.«Свободы» – ул.Анатолия – ул.Челюскинцев – ул.Антона Петрова – ул.Попова – ст.«Докучаево»;
- от Свято-Никольской церкви в 01.45 по троллейбусным маршрутам №1, 6;
- от Александро-Невского собора в 01.15 по трамвайным маршрутам №8, 9.