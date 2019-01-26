1 января 2019 года в Барнауле будет вполовину меньше автобусов

Новости 28.12.2018 16:19 46

В администрации Барнаула рассказали, как будет ходить общественный транспорт в новогодние каникулы. Сообщение опубликовано на официальном сайте города.

Так, 31 декабря пассажирский транспорт будет работать как обычно.

С 1 января, учитывая резкий спад пассажиропотока, произойдут изменения:

1 января утренние рейсы и количество автобусов сократится на 50%;

со 2 по 3 января транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, количество автобусов сократится на 20%;

с 4 по 8 января - согласно действующему расписанию выходного дня.

В ночь на Рождество с 6 на 7 января будет организована доставка горожан с ночной праздничной службы троллейбусами и трамваями.