Владимир Путин встретился с новыми губернаторами

Новости 28.12.2018 15:48 50

27 декабря президент Владимир Путин провел встречу с избранными губернаторами в представительском кабинете в Кремле, пишет «Российская газета». Глава государства пообщался с главой республики Хакасия Валентином Коноваловым, Приморского края Олегом Кожемяко, Хабаровского края Сереем Фургалом, Владимирской области Владимиром Сипягиным, а также Ненецкого автономного округа Александром Цыбульским.

Президент поздравил глав с избранием. Он подчеркнул, что «чем ближе к людям, тем ответственнее и сложнее».

«Кто-то из вас это уже знает, кто-то почувствует», - сказал Путин.

После предвыборной кампании и победы на выборах теперь новым губернаторам нужно доказать свою состоятельность, дал наставление президент.

Отдельно Владимир Путин отметил, что «представители оппозиционных партий добиваются целей, которые перед собой ставят» и пожелал удачи избранным главам.

Напомним, встреча с губернатором Алтайского края Виктором Томенко после избрания у президента прошла 31 августа. Глава президента спрашивал о первых результатах работы и наиболее важных задачах.