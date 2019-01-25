Барнаульские чиновники выставили на аукцион помещение в доме со «Спортмастером» и «Бигсом»

Новости 19.01.2019 16:55 220

Администрация Барнаула определилась с ценой приватизации объекта, находящегося по адресу: проспект Красноармейский, 131. Часть площадей в доме уже занимают "Спортмастер", "Семейный Бигс", парикмахерская, аптека и др.

Судя по тексту постановления, размещенного на сайте мэрии, на торгах планируется реализовать 622/1000 доли (655,6 кв.м) в праве собственности на нежилое помещение на 1-м этаже и в подвале общей площадью 1054,1 кв.м.

Цена первоначального предложения составляет 7,105 млн рублей. «Шаг понижения» равен 710,5 тыс. рублей, «шаг аукциона» - 200 тыс. рублей. При этом минимальная цена, за которую администрация города готова расстаться с недвижимостью, определена в 3,552 млн рублей.

Что касается обременений, которые перейдут к будущему владельцу недвижимости, то их немного. В первую очередь речь идет о договоре аренды нежилого помещения с ООО «Оптика-Сервис» (занимает площадь в 16,1 кв.м). Срок действия документа - с 22 мая 2018 года 21 апреля 2019 года. Кроме того, необходимо обеспечить доступ управляющим компаниям для обслуживания инженерных коммуникаций.

Добавим, что ранее объект на Красноармейском, 131 неоднократно включался в план приватизации муниципальной собственности, однако реализовать его пока не удавалось.