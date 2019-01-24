Серьезное ДТП в Зональном районе: среди пострадавших восемь детей

Новости 28.12.2018 17:00 37

В ночь с 27 на 28 декабря в Зональном районе произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В ДТП пострадали десять человек, в том числе восемь детей, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

В пресс-центре ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали, что водитель ВАЗ-21063, выезжая с второстепенной дороги со стороны села Шубенка, столкнулся с автомобилем Toyota Noah под управлением водителя 1983 года рождения. В автомобиле ВАЗ находились водитель и четыре пассажира, в минивэне - водитель и семь пассажиров.

Всем пострадавшим в автоаварии в Зональном районе оказывается медицинская помощь. Погибших нет.

Министерство здравоохранения Алтайского края отметило, что на месте аварии работали пять бригад «скорой помощи». Все пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу и городскую больницу № 2 Бийска. Шесть человек, из них пять детей, госпитализированы с травмами средней тяжести. Четверо пострадавших, которые получили легкие травмы, в госпитализации не нуждаются, но будут находиться в больницах, пока их не заберут родственники.